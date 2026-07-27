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Sollamak isterken otomobile çarptı: Motosikletteki 2 kişi ölümden döndü

Sollamak isterken otomobile çarptı: Motosikletteki 2 kişi ölümden döndü

27.07.2026 11:34:00
Güncellenme:
İHA
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Sollamak isterken otomobile çarptı: Motosikletteki 2 kişi ölümden döndü

Bursa'da sollama yapmak isteyen motosikletlinin, sinyal vermeden şerit değiştiren otomobile çarpması sonucu 2 kişi yere savruldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.
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Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Paşaçiftliği Metro İstasyonu yakınlarında merkez istikametine doğru orta şeritte giden motosiklet sürücüsü sollama yapmak isterken, önünde ilerleyen otomobil de sinyal vermeden sol şeride manevra yapınca, aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Herkesin yüreğinin ağzına geldiği kaza anı kask kamerasına yansırken, sürücü ve arkasındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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