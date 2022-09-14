Soma Çimento iş dünyasının Oscarlarını topladı
Soma Çimento, “Tohum Topu” projesi ile “dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olan ve iş dünyasının Oscar’ı olarak bilinen Stevie Awards ödül programında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere ile 4 ödüle layık görüldü.
İş dünyasının oscarları olarak bilinen ve bu yıl 19.su düzenlenen International Business Awards (IBA) ödüllerine Soma Çimento damga vurdu. 67 ülkeden 4000’e yakın başvuru yapılan ve dünya çapında farklı uzmanlıklardan 300 profesyonelin jüri olarak görev yaptığı yarışmada Soma Çimento 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere ile 4 ödül birden aldı.
KEŞAPLI: SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZI İHMAL ETMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ
International Business Awards’ın tüm dünyada iş hayatının her alanında başarıları ödüllendiren bir program olduğunu belirten Soma Çimento Genel Müdürü Musa Keşaplı, böyle nitelikli bir organizasyondan 4 ödül birden almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ödül programında çevreye son derece duyarlı olan Tohum Topu projesi ile Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı dalında Gümüş, Avrupa’nın En İyi İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Programı Bronz madalyaya layık görüldüklerini ifade eden Keşaplı, “International Business Awards Ödül programında farklı sektörlerde o sektörün en iyi şirketlerine verilen “Company of the year” kategorilerinde inşaat alanında Altın ödüle hak kazanarak “Yılın En İyi İnşaat ve Malzeme Şirketi” seçildik. Ayrıca Tohum Topu projesi ile, İş Ürünleri Alanında Yılın En İyi İnovasyonu seçilerek altın madalyaya layık görüldük. Tüm arkadaşlarımı teker teker kutluyorum. Bu başarı hepimizin. Çimento sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren firmaların arasından yeni fabrika ve yeni bir ekiple bu ödülü almamız bizim için çok değerli. Bu başarı bize büyük bir sorumluluk yükledi. Bundan sonra da daha iyi projelerle, doğa ile barışık, sosyal sorumluluklarımızı ihmal etmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Soma Çimento’nun aldıkları ödüller:
Yılın En İyi İnşaat ve Malzeme Şirketi Altın ödül
Ürünleri Alanında Yılın İnovasyonu Altın ödül
Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Gümüş ödül
Avrupa’nın En İyi İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Programı Bronz ödül
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