Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında 9 gözaltı: Maden şirketinin genel müdürü de listede

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.
GENEL MÜDÜR DE GÖZALTINDA
Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
5 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Madende meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi ise yaralanmıştı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada olası sorumluluk ve ihmaller araştırılıyor.