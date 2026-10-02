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Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında 9 gözaltı: Maden şirketinin genel müdürü de listede

Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında 9 gözaltı: Maden şirketinin genel müdürü de listede

2.10.2026 12:29:00
Güncellenme:
AA
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Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında 9 gözaltı: Maden şirketinin genel müdürü de listede

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı maden göçüğüne ilişkin soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu bildirildi.
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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

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GENEL MÜDÜR DE GÖZALTINDA

Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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5 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Madende meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada olası sorumluluk ve ihmaller araştırılıyor.

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