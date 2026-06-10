Soma'da binlerce madenci işsiz kalıyor: Işıklar Maden Ocağı'nda fesih kararı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) mülkiyetindeki Soma Işıklar Maden Ocağı’nda çalışan madenciler işten çıkarıldı.

Mülkiyeti TKİ’de bulunan maden, büyük hissedarı olduğu iştiraki Yeni Anadolu A.Ş.’ye rödövans yöntemiyle devredilmişti. Ancak yakın zamanda Yeni Anadolu’nun tasfiye sürecine girmesiyle birlikte maden özel sektöre devredildi.

Oda TV'nin haberine göre TKİ ile ihaleyi kazanan Soma Kartal Kömür İşletmeleri A.Ş. arasında 8 Mayıs 2026 tarihinde “Ruhsatın Satış Yolu ile Devri” ihalesinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalandı. Soma Kartal, maden için TKİ’ye ilk etapta 48 milyon 625 bin liralık ödemeyi gerçekleştirdi.

ŞİRKET FESİH BİLDİRİMİ YAPTI

Özelleştirme sonrası işletmeci şirket Yeni Anadolu, TKİ'nin rödövans sözleşmesini iptal etmesini gerekçe göstererek 1361 işçinin sözleşmelerinin 9 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

Şirketin yönetim kurulu, ekonomik, işletmesel ve hukuki gereklilikler doğrultusunda 9 Temmuz'da faaliyetlerini sonlandıracak. İşçilerin haklarının verileceğini belirten şirket, fesih tarihinden sonra gönüllülük esasına göre arabuluculuk görüşmelerinin gerçekleştirilerek hakların güvenceye alınacağını ve tek seferde ödeneceğini bildirdi.

Gelişmeyi Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu duyurdu.

Aksu, sosyal medya hesabından belgeleri paylaşarak şöyle yazdı:

"Türkiye Kömür İşletmeleri, büyük hissedarı olduğu Yeni Anadolu AŞ ye ait SOMAIşıklar Maden Ocağı’nı kendi ukdesinde olan rödövans sözleşmesi iptalini gerekçe göstererek 2000 işçiyi işten çıkardı Kahrolsun sarı Sendikacılık Kahrolsun kamuyu yağmalayanlar!"

SOMA KATLİAMI SONRASI KAPATILMIŞTI

Daha önce kamu eliyle işletilen maden, 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Katliamı sonrasında yapılan iş güvenliği denetimlerinde güvensiz çalışma koşulları nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Eylül 2014’te üretim yeniden başlayan madende stratejik kaynaklardan linyit üretiliyor.