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Soma'da maden göçüğü... Başaran Aksu: 'Bir cenazemiz var'

Soma'da maden göçüğü... Başaran Aksu: 'Bir cenazemiz var'

1.10.2026 16:56:00
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Cumhuriyet/İzmir
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Soma'da maden göçüğü... Başaran Aksu: 'Bir cenazemiz var'

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 7 işçi göçük altında kaldı. Manisa Valiliği 2 işçinin sağ kurtarıldığını açıklarken, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada bir işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin ise göçük altında olduğunu söyledi.
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Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Manisa Valiliği, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığını, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

AKSU: BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise göçüğe ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Aksu, bir maden işçisinin yaşamını yitirdiğini belirterek, göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılmasının beklendiğini söyledi.

“4 MADENCİ ARKADAŞIN ÇIKARTILMASINI BEKLİYORUZ”

Aksu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir cenazemiz var, 4 madenci arkadaşın çıkartılmasını bekliyoruz yani, göçük altındalar. Yani onlarla ilgili umudumuzu koruyoruz”

Böylece Valiliğin açıkladığı ilk verilere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ kurtarılırken, Aksu'nun verdiği bilgiye göre 1 işçi yaşamını yitirdi ve 4 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

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