Soma'da maden ocağında göçük... Türkiye Maden İşçileri Sendikası: 'Sürecin takipçisi olacağız'

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, göçük altında kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükseldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Soma'da maden ocağında meydana gelen göçükte, ​sabah saatlerine kadar umutla ve aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından, göçük altında kalan işçilerden Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’nın da ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Daha önce kaybettiğimiz canlarımızla birlikte yüreğimizdeki bu büyük acı, maalesef katlanarak artmıştır. ​

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI DUYURURUZ"

Hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm maden emek camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer faciaların bir daha yaşanmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. ​Başımız sağ olsun"