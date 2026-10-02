Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren Halit Ersay son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 madenciden Halit Ersay’ın cenazesi, memleketi Denizli’nin Çameli ilçesinde toprağa verildi.

Göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, göçük altında kalan 7 işçiden 2’si yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Halit Ersay ve Kerim Ören’in ardından Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

EKMEK PARASI İÇİN SOMA'YA GİTMİŞTİ

Faciada yaşamını yitiren 37 yaşındaki Halit Ersay’ın çalışmak için Denizli’nin Çameli ilçesinden Soma’ya gittiği belirtildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Ersay’ın cenazesi, Çameli’ye bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’ne getirildi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 3 çocuk babası olan Ersay için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ersay’ın cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Manisa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçe protokolü ve yurttaşlar katıldı.