Soma faciasında görevini kötüye kullanan saha görevlisi Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirildi: Ödül gibi atama

Türkiye’de madencilik sektörüne yönelik tartışmalar sürerken, yakın dönemde Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan atamalar yeniden gündeme geldi. 13 Mayıs 2014’te gerçekleşen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Katliamı davası kapsamında facianın yaşandığı dönem sahayı denetlemekle görevli olan Bedri Uzunpınar’ın “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi”ne atandığı ortaya çıktı.

MEMURİYET VE KAMU HİZMETİNDEN YOKSUN BIRAKILDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, 3 Temmuz’da dikkat çeken bir karar verdi. Daire ilgili kararında ilk derece mahkemesinin “görevi kötüye kullanmak” suçundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararında (HAGB) hukuki aykırılık görmeyip onadı. Ancak daire; hak ve yetkilerin kötüye kullanılarak bu suçu işlemesi nedeniyle aralarında Uzunpınar’ın da bulunduğu 12 sanık yönünden karara; Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında cezanın infazından sonra başlamak üzere 2 ay 15 gün süreyle memuriyet ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılması cezasını da ekledi.

KARARDAN 11 GÜN SONRA CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkemenin bu kararının ardından ise Uzunpınar’ın 14 Temmuz’da “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi”nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi olarak atandığı öğrenildi. Uzunpınar; facianın yaşandığı dönem Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde denetim personeli olarak görev yapmış, yargılama sürecinde ise yine TKİ bünyesinde Rödovans Birimi Müdürü görevine getirilmişti. Ancak Uzunpınar daha sonra bu görevinden ayrılmıştı.

FETÖ BAĞLANTISI UNUTULDU MU?

Bunun yanı sıra Uzunpınar’ın 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi’nin ardından örgütle bağlantısı olması nedeniyle KHK ile kapatılan Madenciler Dayanışma Derneği’nin kurucu yöneticileri olduğu da öne sürülüyor. Ayrıca Uzunpınar’ın halihazırda Menzil cemaatine yakın bir isim olduğu da iddialar arasında.