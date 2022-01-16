Şömineden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Kırıkkale'de, 3 katlı apartmanın çatı katında şöminenin bacasından çıkan yangın, hasara neden oldu.
Yangın, gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 878'inci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında Necmi Yardımcı'ya ait dairede çıktı. Şöminesinin bacasının tutuşması sonucu başlayan yangın, daireye sıçradı. Ev halkının yangını fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
Yangın çıkan binadaki kişiler evlerini tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkan daire ise kullanılmaz hale geldi.
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