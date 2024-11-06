Son 1 haftada aranan 4 bin 244 suçlu yakalandı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:44

Güncelleme: 06.11.2024 - 11:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Çember' operasyonlarının devam ettiğini duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında "81 ilde son 1 haftadır mahkemelerimizce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-24' operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı. Emniyetimizde, jandarmamızda ve Sahil Güvenliğimizde suçluları yakalamalara yönelik özel ekipler kurduk. Arananları yakaladıkça görüyoruz ki ilçe ilçe, şehir şehir suç oranlarımız düşüyor. Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'Çember-24' operasyonlarında yakalananlara değinen Yerlikaya, "0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 158 şüpheli şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların 689'u hırsızlıktan, 374'ü dolandırıcılıktan, 151'i yağmadan, 62'si kasten öldürmeden, 125'i cinsel suçlardan, 717'si narkotik suçlarından, 73'ü terör suçlarından, 474'ü kaçakçılık ve organize suçlardan, 216'sı siber suçlardan ve 1363'ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 244 şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.