Son 2 yılda en az 28 kadın 'yüksekten düştü' hayatını kaybetti!

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:55

Ankara'da 2018 yılında bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümü aylarca 'İntihar mı cinayet mi?' diye tartışılmış ve Çet'in intihar ettiği öne sürülmüştü. Daha sonra ise genç kadının intihar etmediği, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'n haberine göre, son 2 yılda en az 28 kadın evde yalnız değilken, balkondan ya da pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak kayıtlara geçen bu ölümleri birçoğu henüz aydınlanmadı. Soruşması tamamlanan bazı dosyalarda da, intihar ettiği öne sürülen kadınların, öldürüldüğü ortaya çıktı.

15 GÜNDE 3 KADIN: SEDEF, MELİKE, ADİLE...

Yılın ilk 15 gününde 3 kadın pencereden düştü. Kocaeli'de polis memuru arkadaşının evine giden 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar 7. kattan düşerek ağır yaralanırken, üniversiteli Melike Şahin, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise, adli kontrolle serbest kaldı. Gaziantep'te de evinde arkadaşı Çağrı Şaşmaz'la tartıştığı sırada balkondan düşen hemşire Adile Kılınç, hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrası Şaşmaz ise tutuklandı.

ÖLDÜRDÜ, 'İNTİHAR' DEDİ

Osmaniye'de Naime Özbulat Taş 28 Nisan 2020 tarihinde, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmişti. Eşi Aşkın Taş, Naime Özbulut'un intihar ettiğini öne sürmüştü. Otopsi sonrası eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da 29 yaşındaki Şebnem Köker geçen 21 Haizran'da, Timuçin Bayhan ile Kadıköy'de kaldığı bir pansiyonun 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Bayhan, 'Kendi atladı' dese de soruşturma sonrası Köker'in itilerek aşağı atıldığı ortaya çıktı ve Bayhan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan ise genç kadının intihar ettiğini öne sürmüştü. Çelişkili ifadeler veren Kaplan tutuklandı. Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelecek rapor bekleniyor.

Ankara'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'da iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Otel odasında yanında bulunan Rıza Doğan genç kadının intihar ettiğini öne sürse de Açar'ın, kıyafetlerinde ve tırnaklarında cinsel istismar delilleri bulununca tutuklandı.

İzmir'de 2 çocuk annesi Selma Erergin, Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta ve İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Sevcan Demir'in yüksekten düşerek ölmeleri de davaya dönüştü.

"SAYI ÇOK DAHA FAZLA"

Yüksekten düşmeye bağlı gerçekleşen ölümler ilgili Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, şu bilgileri verdi:

'Basına yansımayan vakaları da eklediğinizde sayı çok daha fazla. Yüksek düşme şeklindeki kadın ölümlerinde, otopside tespit edilen travmatik lezyonlar (yaralar) ölmeden önce mi olmuş bir kısmı yoksa yüksekten düşmeyle mi oluşmuş bunun ayrımını yapmaya çalışıyoruz.

Düşme açısı ve düşme hızı da önemli. Serbest düşen bir insan vücudunun, havada izlediği yolla aşağı atılan bir insanın hava izlediği yol farklı. Eğer düşüş anıyla ilgili bir kamera görüntüsü varsa, bu görüntüden yola çıkılarak da birtakım kriterler ortaya çıkıyor. Olay yeri incelemesi de önemli. Olay yerinde kan varsa kime ait olduğunu tespit ediyoruz. Ölen kadına aitse, öncesinde bir darp olduğunu söylüyoruz, bu da intihardan uzaklaştırıyor. Ancak bu olayların aydınlatılmasındaki süreç uzun sürüyor."

DETAYLI İNCELENMESİ GEREKİYOR

Prof. Kar: "İntihar olduğu iddia edilen kadın ölümlerinin detaylı incelenmesi gerekiyor. Ayrıca ne hikmetse yüksekten düşenlerin hepsi kadın. Bu cinsiyet ayrımı bile başlı başına bir kriter. Erkek kadın intihar oranlarına baktığımızda eşit diyebiliriz. Ancak kadınlar tercih ettiği yöntemler arasında yüksekten atlama birinci sırada değil. Kadınlar, şiddet içeren intihar yöntemlerini seçmez. Bu yöntemleri daha çok erkekler seçiyor" dedi.