Son altı ayda 1 milyon 299 bin 970 dolar daha gönderildi: AKP-USA’ya milyon dolarlar

ABD’de vergi mükellefi olan, “Ak Party Representation to the United States LLC” olarak şirketleşen AKP’nin ABD temsilciliğine milyonlarca dolar akmaya devam ediyor.

AKP-USA Şirketi’nin, ABD Adalet Bakanlığı “FARA Foreign Agents Registration Act-Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası”na yaptığı 12 Temmuz 2026 tarihli altı aylık resmi bildirime göre temsilciliğe, AKP Genel Merkezi’nden 3 Şubat- 5 Mayıs 2026’ tarihleri arasında 1 Milyon 299 Bin 970 dolar gönderildi.

Resmi bildirime göre, bu paranın toplam 1 Milyon 76 bin 912 doları harcanmış.

Washington DC’de iki binasını satın alan AKP-ABD temsilciliği emlak zengini. Belgelerde AKP-USA’nın harcamaları çoğunlukla binalar için yaptığı bildiriliyor.

AKP-USA geçmiş yıllarda Washington’da iki bina satın aldı. 2023 ve 2024 yılında 8 ay arayla peşin alınan iki binanın toplam değeri 9 milyon 300 bin dolar.

AKP-ABD temsilciliği 1 Eylül 2025 tarihinde vergi dairesine ayrı ayrı 119 bin 784 dolar 34 cent ve 38 bin 415 dolar 82 cent vergi ödedi. Temsilcilik ayrıca 20 Kasım 2025 tarihinde de yine ayrı ayrı 265 bin 800 dolar 10 cent ve 82 bin 457 dolar 39 cent vergi verdi. Ünlü binaların yer aldığı Beyaz Saray’a yakın Onaltıncı Cadde’deki tarihi 1907 yapımı Fransız binasına 4 milyon 800 bin dolar ödedi.

Binanın vergi değeri 6 milyon 94 bin 650 dolar. İkinci binayı da 4 milyon 500 bin dolara’ satın almıştı. Şirketleşen AKP-ABD temsilciliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu yapıyor.