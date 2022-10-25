Son anda sapağa girmek istedi, feci kazadan kaçamadı

İstanbul Esenler'de Mehmet Türkel isimli sürücü otomobiliyle son anda sapağa girmek için direksiyon kırınca bir araca çarparak takla attı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
25 Ekim 2022 Salı, 11:41
Son anda sapağa girmek istedi, feci kazadan kaçamadı
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Avrupa Otoyolu Esenler mevkiinde, 23 Ekim Pazar günü, sabah saatlerinde 34 FCD 289 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Türkel, hızla ilerlediği son anda sapağa fark etti.  

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Esenler'e girmek için en sol şeritten yön değiştiren sürücü sağ şeritte ilerleyen otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından Mehmet Türkel çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıktı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye müdahalede bulundu.

Kaza anı Türkel'in çarptığı araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.


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