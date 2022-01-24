Son dakika | Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da mesailere 'kar' düzenlemesi
Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında mesailerin 15.30'da sona ereceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle İstanbul'da kamuda mesailerin 15.30'da sona ereceğini açıkladı.
Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecektir" dedi.
AKOM UYARMIŞTI
Kar yağışına ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AKOM Mühendisi Billur Albayrak bu akşam saat 17.00'ye dikkat çekmişti. "Bu akşam saat 16.00 - 17.00 sıralarında kar yoğunluğunun artmasını bekliyoruz" diyen Albayrak, yağışın gece boyunca etkili olmasını öngördüklerini söyledi. Yağışların il genelinde etkili olmasını beklediklerini dile getiren Albayrak, "Yağışların yer yer gök gürültülü ve şimşekli bir şekilde olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
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