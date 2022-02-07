Son dakika : Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

IHA
07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:59
Son dakika : Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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