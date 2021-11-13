Son dakika | Bakan Koca açıkladı: İllere göre haftalık vaka sayısı

13 Kasım 2021 Cumartesi, 18:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun" açıklamasında bulundu.