Son dakika | Bakan Koca açıkladı: İllere göre haftalık vaka sayısı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.
30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021
VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun" açıklamasında bulundu.
30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun. pic.twitter.com/NrEfMJwVJD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Peru'da belediye başkanı ve eşi öldürüldü
- AKP'li vekil: Külliye'de çalışıp aç sabah edenler var
- Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ünlü ekonomistten korkutan 'kur' açıklaması
- Yeni zam yolda
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- 3600 Ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?