Son dakika | Bakan Koca açıkladı: İllere göre haftalık vaka sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.

DHA
13 Kasım 2021 Cumartesi, 18:06
Son dakika | Bakan Koca açıkladı: İllere göre haftalık vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun" açıklamasında bulundu.


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