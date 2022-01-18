Son dakika | Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı
Son dakika | Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa-Ankara yolunun Ümitalan mevkisi çift taraflı kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.
İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.
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