Son dakika | Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı

Son dakika | Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

DHA
18 Ocak 2022 Salı, 11:28
Son dakika | Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa-Ankara yolunun Ümitalan mevkisi çift taraflı kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.



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