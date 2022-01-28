Son dakika | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor

28 Ocak 2022 Cuma, 21:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor.



Kılıçdaroğlu, HalkTV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlıyor.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isterse canlı yayına bağlanıp cevap hakkını konuşabileceğini söyledi.

Erdoğan'a prompter göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Cesaret edemez" dedi.

KARLA MÜCADELE TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da pazartesi akşamı yağan kar yağışına ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" diye konuştu.

Asıl tartışılması gereken noktanın Havalimanı'nda yaşanan görüntüler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidarsınız, İBB Başkanı'nı kendinize rakip olarak görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SİNDİRECEKSİNİZ!"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "İstanbul'u kaybetmeyi içlerine sindiremiyorlar. Ankara'yı da İstanbul'u da sindireceksin!" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kadroları çalışıyordu" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse bundan endişe duymasın" diye konuştu.

Balıkçı tartışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce telefonlarının dinlendiğini söylediğini hatırlatarak, "Bir gerçek daha ortaya çıktı. Bir de izliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Dinlemezseniz, izlemezseniz namertsiniz" dedi.

"Başlangıçta Erdoğan'ın etrafında en azından devleti bilen, tanıyan, sağduyulu insanlar vardı" diyen Kılıçdaroğlu, "Onları tasfiye etti. Kişinin egosu ve kibri, eleştiriye ve farklı görüşe tahammül edilemez noktaya getirebiliyor" diye konuştu.

"DİRENEN BÜROKRATLAR VAR"

Kılıçdaroğlu, "Halen görevde olup yolsuzluk dosyalarını raporlayan bürokratlar var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi tam bir sömürge haline getirmişler. Türkiye'yi peşkeş çekiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kadar para nereye gider?" sorusuna, "Onu da bulacağız inşallah" cevabını verdi.

Bürokratlar arasında "Bu kadar haksızlığa tahammül edemeyiz" diyenler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, önüne gelen dosyaları imzalamadıkları için görevden alınanlar olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Memur Teoman'dan bahsettim. Rüşvet teklif ediyorlar, almıyor. Memur Teoman'ı sürüyorlar. Buradan bütün onurlu bürokratlara sesleniyorum: Siz devletin gerçek sahibisiniz. Sizi hakkınız hukukunuzu sonuna kadar benim boynumun borcu olacaktır. Sakın ola tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatan bir belgenin altına imza atmayın."

"ERDOĞAN'A ÇOK SÜRPRİZLERİM VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla canlı yayındaki tartışmalarında Erdoğan'ın ıslak imzasının olduğu iki belgeyi gösterdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a çok sürprizlerim var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım" dedi.

Kendisine açılan tazminat davalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Benim parayla işim yok. Ben onlar gibi değilim" diye konuştu.

'KUL HAKKI' AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı yiyeni yatağında rahat uyutmayacağım" ifadelerini kullandı.

'5'Lİ ÇETE' KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ Mİ?

Kılıçdaroğlu, '5'li çete'nin kendisiyle ilgili dolaylı yoldan görüşme talebi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, görüşme taleplerini geri çevirdiğini söyledi.

"ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin hapisten çıkartılmasına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Sen Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu kaçakçısını dışarı çıkartacaksın. Sonra hiçbir şey yapmayacaksın" dedi.



Kilolarca uyuşturucu yakalanmasını sağlayan polisin merkeze çekildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, o polise seslenerek, "Alnından öpüyorum" diye konuştu.

ALTI LİDER BİR ARAYA GELİYOR

Altı liderin birbiriyle sürekli olarak iletişim halinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, altı liderin parlamenter sistemle ilgili olarak altı liderin bir araya geleceğini söyledi.

Eşitler arasında bir ilişki olmasını istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, altı liderin, şubat ayı içerisinde parlamenter sistemle ilgili planlamanın altına imza atacaklarını söyledi.

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