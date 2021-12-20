Son dakika | Dolar yeniden 17 liranın üstünde!
Dolar/TL kuru yeniden tırmanışa geçti. Haftanın ilk işlem gününde dolar 17 liranın üzerine çıktı.
17 Aralık Cuma günü 17.14 ile rekor kıran dolar, haftanın ilk işlem gününe 17 liranın üstünde başladı.
Dolar 8.39 itibarıyla 17,48'den işlem görüyor.
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