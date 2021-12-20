Son dakika | Dolar yeniden 17 liranın üstünde!

Dolar/TL kuru yeniden tırmanışa geçti. Haftanın ilk işlem gününde dolar 17 liranın üzerine çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 08:38
Son dakika | Dolar yeniden 17 liranın üstünde!
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17 Aralık Cuma günü 17.14 ile rekor kıran dolar, haftanın ilk işlem gününe 17 liranın üstünde başladı. 

Dolar 8.39 itibarıyla 17,48'den işlem görüyor. 


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