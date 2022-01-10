Son dakika | Fatih Yaşlı'nın gözaltına alındığı duyuruldu

Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı'nın Sol haberdeki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:22
Son dakika | Fatih Yaşlı'nın gözaltına alındığı duyuruldu
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Gazeteci Fatih Yaşlı'nın gözaltına alındığı duyuruldu. Fatih Yaşlı'nın Sol Haber Portalı’ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı bildirildi. 

TKP Danışma Kurulu üyesi ve soL Haber Portalı yazarı Fatih Yaşlı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili TKP'den yapılan açıklamada, "TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı soL Haber Portalı'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" denildi.

Yaşlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. Birazdan bırakacaklar" ifadelerini kullandı.


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