Son dakika | Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi.
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi.
Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
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