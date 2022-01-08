Son dakika | Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var

Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi.

DHA
08 Ocak 2022 Cumartesi, 08:30
Son dakika | Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var
Abone Ol google-news

Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR... 
 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler