Son dakika | Gram altında yeni rekor!

Euro ve doların ardından gram altın da yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın saat 09.46 itibariyle 1000 TL sınırını aştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 08:48
Son dakika | Gram altında yeni rekor!
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Altın haftanın ilk iş gününe rekor yükselişle başladı. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket ve gerek uluslararası gerekse yurtiçi piyasalarda altına olan ilgi sonrası altın fiyatları üst üste rekor kırıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 1000 TL sınırını aştı.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 20 Aralık Pazatesi günü saat saat 09.00'da kaydedilen güncel verilere göre 992 lira alış ve 1002 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü..

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, 1591 lira alış ve 1626 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN

Alış: 6.366,05 Satış: 6.486,39

YARIM ALTIN

Alış: 3.173,08 Satış: 3.253,14

ONS ALTIN

Alış 1.797,68 satış 1.798,54


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