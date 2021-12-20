Son dakika | Gram altında yeni rekor!
Euro ve doların ardından gram altın da yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın saat 09.46 itibariyle 1000 TL sınırını aştı.
Altın haftanın ilk iş gününe rekor yükselişle başladı. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket ve gerek uluslararası gerekse yurtiçi piyasalarda altına olan ilgi sonrası altın fiyatları üst üste rekor kırıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 1000 TL sınırını aştı.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 20 Aralık Pazatesi günü saat saat 09.00'da kaydedilen güncel verilere göre 992 lira alış ve 1002 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü..
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın, 1591 lira alış ve 1626 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
TAM ALTIN
Alış: 6.366,05 Satış: 6.486,39
YARIM ALTIN
Alış: 3.173,08 Satış: 3.253,14
ONS ALTIN
Alış 1.797,68 satış 1.798,54
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı
- Caner Erkin gol attı, Volkan Demirel'e sarıldı