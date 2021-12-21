Son dakika | İş hanı önünde şüpheli paket alarmı

Son dakika | Elazığ'da Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir iş hanı önüne bırakılan şüpheli paket ekipleri alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerince patlatılan paket boş çıktı.

(İHA)
21 Aralık 2021 Salı, 19:17
Son dakika | İş hanı önünde şüpheli paket alarmı
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Olay, Üniversite Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar iş hanı önünde gördüğü şüpheli paket üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, bomba uzmanı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, bomba imha uzmanı inceleme yaptı.

Yapılan incelemede şüpheli paket boş çıktı.



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