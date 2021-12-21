Son dakika | İş hanı önünde şüpheli paket alarmı
Son dakika | Elazığ'da Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir iş hanı önüne bırakılan şüpheli paket ekipleri alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerince patlatılan paket boş çıktı.
Olay, Üniversite Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar iş hanı önünde gördüğü şüpheli paket üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, bomba uzmanı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, bomba imha uzmanı inceleme yaptı.
Yapılan incelemede şüpheli paket boş çıktı.
Video Haberler
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Dev bankadan korkutan Türk Lirası tahmini
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Fenerbahçe Pereira ile yolları ayırdı
- Çarpıcı iddia: En az 40 milyar dolar
- Merkez Bankası'ndan itiraf
- Bakanlıktan TL'ye teşvik paketi açıklaması
- Gözler saat 14.00'te
- Susurluk davasının hükümlüsü öldürüldü