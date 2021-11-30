Son dakika | İzmir'de bir deprem daha
Son dakika | İzmir'in Çeşme ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, derinliğini ise, 5.4 kilometre olarak duyurdu.
İKİ DEPREM DAHA YAŞANMIŞTI
Öte yandan sabah saatlerinde İzmir’in Urla ilçesinde 5,1 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanmıştı.
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu