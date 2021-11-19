Son dakika | Mansur Yavaş'tan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 09:47
Son dakika | Mansur Yavaş'tan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda iki kişinin ölümüne neden olan  patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patlamanın tüpten kaynaklı olduğunu belirten Yavaş, "Tüp patlaması olduğu kesinleşti, yaralıların durumu ağır" ifadelerini kullandı. 


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