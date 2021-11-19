Son dakika | Mansur Yavaş'tan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama

19 Kasım 2021 Cuma, 09:47

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patlamanın tüpten kaynaklı olduğunu belirten Yavaş, "Tüp patlaması olduğu kesinleşti, yaralıların durumu ağır" ifadelerini kullandı.