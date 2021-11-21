Son dakika | Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu

21 Kasım 2021 Pazar, 12:04

TCDD’ye bağlı olan Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Yapılan anonsta "Teknik bir arıza sebebiyle trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



