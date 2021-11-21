Son dakika | Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu
Son dakika gelişmesi | Marmaray'da teknik bir sorun sebebiyle istasyonlara yolcu alımı geçici olarak durduruldu.
TCDD’ye bağlı olan Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Yapılan anonsta "Teknik bir arıza sebebiyle trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Tesla çöktü!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir
- Başımıza bir şey geldiğinde sorumlusu odur
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- Durmuş Yılmaz özür diledi