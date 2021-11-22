Son dakika | Otogaza zam geldi

LPG otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:36
Son dakika | Otogaza zam geldi
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LGP otogaza gelen 45 kuruş zamın ardından yeni bir zam haberi daha geldi.

EPGİS'den yapılan  açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.


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