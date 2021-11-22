Son dakika | Otogaza zam geldi
LPG otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.
LGP otogaza gelen 45 kuruş zamın ardından yeni bir zam haberi daha geldi.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) November 22, 2021
23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 19 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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