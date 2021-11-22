Son dakika | Otogaza zam geldi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:36

LGP otogaza gelen 45 kuruş zamın ardından yeni bir zam haberi daha geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.