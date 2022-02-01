Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Covid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA YENİ REKOR

Bakanlığın açıkladığı 31 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 93 bin 261 vaka tespit edilirken 182 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında yeni bir rekor yaşandı ve 100 bini aştı!

