Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise yeni bir rekor yaşandı ve 100 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA SAYISINDA YENİ REKOR
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin" ifadelerine yer verdi.
Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin. pic.twitter.com/1p424NyW6F— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2022
Türkiye'nin 1 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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