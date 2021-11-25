Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın 24 Kasım verilerine göre, dün 364 bin 351 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 592 vaka tespit edilirken, 175 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı artarak 220'nin üzerine çıktı.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır” dedi.
Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır. pic.twitter.com/dmxyzFzvjI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2021
AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Türkiye'nin 25 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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