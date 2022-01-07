Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.
Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin pic.twitter.com/GyORd8F32b— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2022
DÜN 68 BİN 413 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ocak Perşembe gününe ait verilere göre, 68 bin 413 vaka tespit edilirken 156 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün, 418 bin 823 test yapılmış ve 25 bin 502 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 7 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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