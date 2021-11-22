Son dakika | TÜRES asgari ücret talebini açıkladı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:31

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022 için belirlenecek asgari ücret için taleplerini açıkladı.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

Ramazan Bingöl şunları söyledi:

“Ülkemizde yaklaşık olarak 6.5 milyon kişi asgari ücret almaktadır. Bu rakamı mevcut ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak değerlendirdiğimizde yeni yılda çalışanlara brüt en az 5 bin TL asgari ücret verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücrete kadar olan gelir üzerinden vergi alınmaması gerekiyor. Vergisiz bir şekilde brüt en az 5 bin TL olarak belirlenebilecek bir asgari ücret hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatacaktır. Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir.”