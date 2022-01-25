Son dakika | Vali Yerlikaya'dan sürücülere çağrı: Araçlarımızı kaldıralım
İstanbul Valisi Aliye Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçların kaldırılması noktasında sürücülere çağrıda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" dedi.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
??Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,
??Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,
??sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir.
??Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım. pic.twitter.com/04I5cebt7I
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