Son dakika | Vali Yerlikaya'dan sürücülere çağrı: Araçlarımızı kaldıralım

İstanbul Valisi Aliye Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçların kaldırılması noktasında sürücülere çağrıda bulundu.

DHA
25 Ocak 2022 Salı, 09:15
Son dakika | Vali Yerlikaya'dan sürücülere çağrı: Araçlarımızı kaldıralım
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" dedi.


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