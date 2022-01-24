Son dakika | WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında kritik gelişme

Son dakika | İngiltere tarafından ABD'ye iade edilmesine karar verilen WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:58
Son dakika | WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında kritik gelişme
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İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazda bulunabileceğine hükmetti.

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