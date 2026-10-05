Son Dakika... 1 Ekim’de gözaltına alınmıştı: Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 1 Ekim’de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Seçer ile aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu şüpheliler, sabah saat 04.30 sıralarında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından Seçer ve beraberindeki kişiler adliyeye sevk edildi.

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 kişi, 1 Ekim’de gözaltına alınmıştı.

Başsavcılığın Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmasında, ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi’nde 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesi’nde ise 105 milyon TL kamu zararı oluştuğu iddia edilmişti.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca, husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.