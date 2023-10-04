Son dakika... 100 gündür tutuklu bulunuyordu: Merdan Yanardağ'a tahliye kararı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:24

Güncelleme: 04.10.2023 - 16:46

Canlı yayındaki sözleri montaj bir video ile bağlamından koparılan ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında tahliye kararı verildi.

Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Yanardağ'ın tutuksuz yargılanması için tahliyesine karar verildi.

AVUKAT ÜLGEN: "BU CEZAYA KİMSEYİ İNANDIRAMAZLAR"

Avukat Celal Ülgen, TELE1 canlı yayınında verilen hapis cezası ve tahliye kararını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Her olasılıkta tahliye beklediğimizi söylemiştik. bu konuda haklı çıktık bütün hukukçu arkadaşlarımla beraber. Fakat şöyle bir değerlendirme uapmak zorundayım: Bu mevcut yargıçlar, savcılar ve yargılama faaliyeti götürenler bir yanlıştan dönmek yerine yanlışı sürdürmeyi ve çarpışarak geri çekilmeyi tercih ettiler. 'Biz kimseyi boşuna alıkoymayız. O kamuoyunda söylenenlere bakmayın. Bak ceza da verdik' desinler diye verilmiştir cezadır bu. Buna kimseyi inandıramazlar. 'Suçluyu övmek' demek, suçlunun suçunu övmek demektir. Suçlunun suçunu övmeden bir suçluyu övemezsiniz, böyle bir suç olmaz."

NE OLMUŞTU?

Canlı yayındaki sözleri montaj bir video ile bağlamından koparılan ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Yanardağ 27 Haziran günü tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın 10 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması ise bugün görülmüştü.