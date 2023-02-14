Son dakika... 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem, 10 ili vurdu. Şanlıurfa da felaketten en çok etkilenen illerden oldu.
Son olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.
O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.
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