Son dakika... '15 Temmuz' paylaşımının ardından tutuklanmıştı: Nasuh Mahruki'ye hapis talebi!

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki, 15 Temmuz’da X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 16 Temmuz'da gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından iddianamesi tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle cezasının TCK'nin 218. maddesi uyarınca artırılması istendi.

MAHRUKİ İÇİN HAPİS TALEBİ

Bu kapsamda Mahruki hakkında istenen ceza 4 yıl 6 aya kadar çıkıyor.

İddianamede; Mahruki'nin 15 Temmuz'a ilişkin paylaşımında darbe girişimini "kontrollü" olarak nitelendirdiği, paylaşımın düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürüldü. Savcılık, Mahruki'nin X hesabında yaklaşık 571 bin takipçisi bulunduğunu ve paylaşımının 76 binden fazla görüntülenmesi nedeniyle toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğunu ileri sürdü.

İddianamede ayrıca Mahruki'nin ifadesinde, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, ancak suç işleme kastının bulunmadığını ve yalnızca bir benzetme yaptığını söylediği aktarıldı.