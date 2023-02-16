Son Dakika: 257. saatte bir mucize kurtuluş daha
Son dakika gelişmesi... "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 257. saatinde yaralı çıkarıldı.
Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.
Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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