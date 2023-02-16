Son Dakika: 257. saatte bir mucize kurtuluş daha

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 21:57

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 22:19

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.

Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.