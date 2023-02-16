Son Dakika: 257. saatte bir mucize kurtuluş daha

Son dakika gelişmesi... "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 257. saatinde yaralı çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 21:57
Son Dakika: 257. saatte bir mucize kurtuluş daha
Abone Ol google-news

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.

Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 


kahramanmaraş depremler deprem

İlgili Haberler

Kahramanmaraş depremi sonrasında kaç müteahhit tutuklandı? Hangi binaların müteahhidi yakalandı?

Kahramanmaraş depremi sonrasında kaç müteahhit tutuklandı? Hangi binaların müteahhidi yakalandı?
Prof. Dr. Elmas yazdı: Deprem sonrası “eğitimimizi iyileştirelim” çağrısı!

Prof. Dr. Elmas yazdı: Deprem sonrası “eğitimimizi iyileştirelim” çağrısı!
AKP'li başkanın korumaları muhabiri ve depremzedeyi itti

AKP'li başkanın korumaları muhabiri ve depremzedeyi itti

En Çok Okunan Haberler