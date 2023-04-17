Son dakika... 4 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika... Bakan Akar, terör örgütü PKK'nin Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına 'misliyle karşılık verildiğini' ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:15
Son dakika... 4 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Bakan Akar'dan açıklama
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PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik eşzamanlı havan ve çok namlulu roketatar atışları ile saldırdı. 

Saldırıda yaralanan 4 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BAKAN AKAR: 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin Kuzeyindeki PKK/YPG saldırısına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.


suriye Asker Hulusi Akar

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