Son dakika... 4 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:15

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:21

PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik eşzamanlı havan ve çok namlulu roketatar atışları ile saldırdı.

Saldırıda yaralanan 4 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BAKAN AKAR: 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin Kuzeyindeki PKK/YPG saldırısına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.