Son dakika: 4'lü tahıl zirvesi başladı
Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı başladı
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının başladığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda düzenlendiği bildirildi.
Video Haberler
- Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular
- Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
- Datça'nın ardından Çeşme'de de yangın çıktı!
- Bu sene kurban kesen insan sayısı oldukça az
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!
- Acil serviste ortalık karıştı
- 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme
- Sarıyer'de virajı alamayan otomobil kaza yaptı
- Onur Akay: 'Hıncal Uluç'un durumu çok ağır'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'
- 'Birden fazla itiraf var...'
- Benzine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar