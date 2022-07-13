Son dakika: 4'lü tahıl zirvesi başladı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı başladı

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:06
Son dakika: 4'lü tahıl zirvesi başladı
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Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının başladığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda düzenlendiği bildirildi.


Ukrayna Rusya BM Tahıl Zirvesi
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