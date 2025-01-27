Son dakika... 9 katlı otel inşaatında yangın: İşçiler mahsur kaldı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.
Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: #Son dakika #Yangın #Otel #inşaat
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