Son dakika... AcnTürk Sigorta'ya soruşturma: 23 kişi gözaltına alındı! 130 milyon TL zimmete geçirilmiş...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik adli soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, şirketin kuruluş aşamasına ilişkin çeşitli tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

GERÇEK SERMAYE 14 MİLYON, GÖSTERİLEN 94 MİLYON LİRA

Başsavcılığın açıklamasında, AcnTürk Sigorta A.Ş.'nin kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yöntemle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığının değerlendirildiği kaydedildi.

Yapılan araştırmalar kapsamında ayrıca toplam 130 milyon liranın örgütlü şekilde zimmete geçirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliye yönelik operasyon, 22 Eylül 2026'da gerçekleştirildi.

İstanbul başta olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın büyük bir ivedilik ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.