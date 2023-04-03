Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.14 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-03
Saat:19:16:02 TSİ
Enlem:37.873 N
Boylam:36.218 E
Derinlik:7.14 km
Detay:https://t.co/ysgr5wjumR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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