Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 19:23
Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.14 km olarak kaydedildi.


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