Son Dakika... Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- Madende 41 canımız gitti!
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'