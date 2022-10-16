Son Dakika... Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 06:59
Son Dakika... Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
Abone Ol google-news

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.


Adana Yangın fabrika Son dakika

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler