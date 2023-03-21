Son dakika... Adana'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.3 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 11.27'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.
Sarsıntının derinliği ise 11.3 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-21
Saat:11:27:54 TSİ
Enlem:37.816 N
Boylam:36.256 E
Derinlik:11.3 km
Detay:https://t.co/NZgBY3o2eU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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