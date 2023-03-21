Son dakika... Adana'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.3 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:12
Son dakika... Adana'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 11.27'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise 11.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


Adana deprem

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