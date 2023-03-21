Son dakika... Adana'da deprem!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:12

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 11.27'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise 11.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: