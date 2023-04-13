Son Dakika: Adıyaman'da deprem

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:38
Son Dakika: Adıyaman'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi,  Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.26'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 


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