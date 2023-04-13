Son Dakika: Adıyaman'da deprem
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.26'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-04-13
Saat:16:26:58 TSİ
Enlem:38.118 N
Boylam:38.567 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/qlSmoNt37g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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