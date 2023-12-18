Son Dakika... AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 23:32

Güncelleme: 18.12.2023 - 23:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Saat 23.23'te gerçekleşen depremin, yerin 15.68 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.