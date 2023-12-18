Son Dakika... AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.23'te gerçekleşen depremin, yerin 15.68 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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