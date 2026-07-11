Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... AFAD son dakika duyurdu: Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında deprem!

Son dakika... AFAD son dakika duyurdu: Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında deprem!

11.07.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... AFAD son dakika duyurdu: Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 11.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan son dakika verilerine göre, Akdeniz'de sarsıntı kaydedildi. Saat 08.21 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 143.03 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği ise 11.02 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli endişe yaratan depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.


İlgili Konular: #deprem