Son dakika... AFAD son dakika duyurdu: Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan son dakika verilerine göre, Akdeniz'de sarsıntı kaydedildi. Saat 08.21 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 143.03 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği ise 11.02 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli endişe yaratan depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.





