Son Dakika... Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişi gece saatlerinde tutuklandı. Levent, Tekirdağ'da bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Derneğe yönelik bugün yürütülen ikinci dalga operasyonunda ise 12 kişi daha gözaltına alındı. Haluk Levent'in başka bir dosyadan tutuklu kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 12 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin malvarlıklarına da tedbiren el konuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Başsavcılık, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunmuştu.