Son Dakika... Ahbap Derneği soruşturması: Adliye'ye sevk edilen Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı!

Gözaltına alınmasının ardından emniyette ifade veren müzisyen ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hakkındaki suçlamaları reddetti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEMEDİ

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında ifadesi alınan Levent, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde Ahbap Derneği’nin 2016 ya da 2017 yılında kurulduğunu, ilk iki yıl tüm finansmanını kendi cebinden karşıladığını söyleyen Levent, Elazığ depreminin ardından bağışların artmaya başladığını ifade etti. Derneğin mali işlemlerinde tek yetkilinin kendisi olduğunu belirten Levent, para çekme yetkisinin de kendisinde bulunduğunu kaydetti.

Levent, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap hesaplarına yaklaşık 4,3 milyar lira bağış geldiğini, bunun yaklaşık 4 milyar liralık bölümünün aynı yıl deprem bölgesindeki çalışmalar için harcandığını savundu. Tüm harcamaların faturalarının ve teslim belgelerinin ilgili valiliklerde bulunduğunu, ayrıca 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin mali denetimlerin İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

"AHBAP DERNEĞİ'NDEN HİÇBİR ZAMAN PARA ALIP OYNAMADIM"

İfadesinde kişisel mali sıkıntılarını da anlatan Levent, Ahbap Derneği’ne yaklaşık bugünkü değeriyle 150 milyon lira olduğunu belirttiği 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında devretmek istediğini, ancak tapu devrinin tamamlanamadığını öne sürdü. Bu nedenle Yeliz Kaya’ya ait hesaplara aktarılan 80 milyon liranın soruşturmaya konu edildiğini savunan Levent, operasyonun tapu devrinden önce gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Kişisel yatırımları nedeniyle yüksek miktarda borçlandığını belirten Levent, “Borsada işlem yapmak gibi kötü bir zaafım var” dedi. Ahbap’a ait çek ve senetleri zaman zaman teminat olarak kullandığını kabul eden Levent, “Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği’nden hiçbir zaman para alıp oynamadım” ifadelerini kullandı.

İfadesinin sonunda bazı siyasi isimler ve kamu kurumlarına ilişkin açıklamalarının tutanağa geçirilmesine izin verilmediğini öne süren Levent, bu nedenle sonraki sorulara susma hakkını kullandığını söyledi. Avukatı Türkan Özer de müvekkilinin ayrıntılı savunma yapmak istediğini ancak savunma hakkının kısıtlandığını savunarak bu durumu tutanağa geçirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Levent, Bursa'da gözaltına alınırken Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki ofisinde de arama yapılmıştı.

Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa sürede çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürülmüştü.

Dosyada, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği, Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in kullandığı öne sürülen asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia edilmişti.